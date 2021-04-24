Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ

В последнее время YouTube успел ограничить показ таких фильмов, как “Ржев. 500 дней в огне”, рассказывающий о вкладе России в победу над нацизмом, и “Беслан. Фильм Александра Рогаткина”, в котором о трагических событиях во время захвата заложников в школе 1 сентября 2004 года. ПРедлоги, по мнению Роскомнадзора, были надуманными.

Было заблокировано и трансляция обращения президента России Владимира Путина на официальном аккаунте телеканала НТВ. Это объяснили обычной ошибкой.

Также YouTube, ссылаясь на нарушение авторских прав, принадлежащих зарубежным правообладателям, ограничивал ролики, в которым звучал гимн России.

В целом, за 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды – к их материалам. Всего за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.

В Роскомнадзоре заметили, что те фильмы российских СМИ, которые транслировались по телевидению без возрастных ограничений, администрацией видеохостинга допускались к просмотру исключительно совершеннолетним зрителям. “Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых”, – рассказали в РКН.

По мнению ведомства, YouTube накладывает свои собственные ограничения на те материалы, которые доносят до зрителя позицию, отличную от привычной на Западе. В самом YouTube цензуру отрицают.

Тем не менее, за 2020 год с Роскомнадзор направил администрации видеохостинга 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ. Среди них были и повторные требования. Большинство этих обращений YouTube оставил без ответа.