На берегу Шотландии обнаружили гигантский скелет неизвестного существа

На берегу в одном из районов Шотландии обнаружили гигантский скелет неизвестного ранее существа. Предположительно, останки могут являться доказательством реальности Лох-Несского чудовища.

В одном из районов Шотландии найдены кости возможно ранее неизвестного науке животного. Об этом пояснила в соцсети Twitter местная жительница Полли Барнс, сестра которой нашла на песке скелет огромных размеров во время выгула собаки. Останки лежали прямо на пляже, вероятно, их вынесло на берег волнами прилива.

Девушка, сообщившая в интернете о странной находке, попросила подписчиков своей страницы помочь определить вид таинственного существа. Большинство пользователей предположили, что выявленный на песке скелет принадлежит обычному киту. Как известно, они умирают прямо в океане и долгое время могут находиться в воде, после чего их кости прибивает к берегу.

Встречались среди комментариев и более экзотичные версии. Так, ряд фолловеров высказали предположение о том, что туша принадлежит кракену, какому-либо родственнику Лох-Несского чудовища или даже динозавру. Сама автор публикации призналась, что по образованию является океанологом, но все равно находка сестры озадачила ее. Хотя она и более склонна верить версии о ките, определить точный вид животного самостоятельно ей не удалось. Стоит отметить, что, как пишет «Политэксперт», два года назад на этом же участке береговой линии уже находили тушу кашалота.

Источник: politexpert.net