Медики заявили об опасности разливного молока

Медики заявили, что молоко, разливаемое из бочек, может нести опасность здоровью человека. Через этот напиток в организм попадают различные бактерии.

В бочках молоко не проверяется должным способом, а у реализаторов отсутствуют специальные документы. По этой же причине на прилавках торговых точек не может находиться непастеризованный напиток.

В рамках процесса пастеризации молоко нагревается минимум до 70 градусов. Очень часто у производителей, которые держат напиток в бочках, отсутствует специальное оборудование для осуществления данного процесса. Когда молоко нагревается до 30-40 градусов, патогены не уничтожаются. В связи с этим такой напиток нельзя употреблять.

Перед покупкой подобных продуктов лучше попросить, чтобы продавец показал документы на товар. Дома молоко необходимо предварительно прокипятить перед употреблением.

Источник: topspb.tv