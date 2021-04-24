 

Медики заявили об опасности разливного молока

24.04.2021, 10:16, Разное
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Медики заявили, что молоко, разливаемое из бочек, может нести опасность здоровью человека. Через этот напиток в организм попадают различные бактерии.
В бочках молоко не проверяется должным способом, а у реализаторов отсутствуют специальные документы. По этой же причине на прилавках торговых точек не может находиться непастеризованный напиток.

В рамках процесса пастеризации молоко нагревается минимум до 70 градусов. Очень часто у производителей, которые держат напиток в бочках, отсутствует специальное оборудование для осуществления данного процесса. Когда молоко нагревается до 30-40 градусов, патогены не уничтожаются. В связи с этим такой напиток нельзя употреблять.

Перед покупкой подобных продуктов лучше попросить, чтобы продавец показал документы на товар. Дома молоко необходимо предварительно прокипятить перед употреблением.

Источник: topspb.tv



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