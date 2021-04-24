Врачи рассказали о пользе брокколи для здоровья

Американские медики рассказали о пользе брокколи для здоровья. Этот продукт наряду с брюссельской, цветной и белокочанной капустой принадлежит к семейству крестоцветных. Он обладает высокой пищевой ценностью.

Результаты проведенных исследований показали, что частое употребление брокколи, приготовленного на пару, снижает риск развития патологий сердца, поскольку уменьшается количество плохого холестерина. К тому же предотвращается инсульт и инфаркт. Брокколи имеет в своем составе витамин К – вещество, обеспечивающее нормальную свертываемость крови и прочность костей.

В целом витамин К повышает минеральную плотность костей, способствует сокращению переломов среди людей с остеопорозом. Взрослым требуется на один килограмм веса 1 мкг витамина. Особую осторожность важно проявить тем, кто принимает антикоагулянты. Витамин К может вступить во взаимодействие с данными лекарствами, поэтому перед переходом на подобную диету важна консультация врача.

Источник: yandex.ru