 

В Сургуте и Пермском крае в огне погибли шестеро детей

24.04.2021, 10:12, Новости дня
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В Сургуте двое детей сгорели в результате пожара в частном доме; по факту гибели четырех несовершеннолетних в Пермском крае возбуждено уголовное дело.

«Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры ХМАО. Трагедия случилась в садово-огородном товариществе (СОТ) «Виктория». На место происшествия выехал прокурор города. В рамках проверки оценят соблюдение пожарной безопасности, реагирование экстренных служб, а также работу органов безнадзорности в отношении данной семьи. О причинах пожара и судьбе родителей погибших детей не сообщается.

Кроме того, четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в поселке Утес в Пермском крае.

«Четверо малолетних детей находились в частном жилом доме без присмотра взрослых. В это время в доме произошел пожар, во время которого детям спастись не удалось», – говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. Возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала Life Shot, в помещении находились двое мальчиков семи и восьми лет, а также трехлетние двойняшки. В момент пожара их матери не было дома. Всего у женщины восемь детей, на четырех из которых она лишена родительских прав. Семья состоит на учете как неблагополучная.

Ранее сообщалось, что под завалами после взрыва газа в Нижегородской области нашли тело ребенка.



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