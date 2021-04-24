Обновленный кроссовер Opel Grandland X заметили на тестах

Немецкая компания Opel проводит тестовые испытания обновленного паркетника Opel Grandland X.

В свою очередь, дорожные заезды осуществляются на немецких дорогах. По снимкам фотошпионов очевидно, что автомобиль имеет новую решетку радиатора, стильную головную оптику, бамперы, а также компактный воздухозаборник. Вместе с тем уровень производительности доработанного кроссовера Grandland X пока не объявлен производителем.

В актуальной генерации под капотом применили 1,2, 1,6 и 2,0-литровые двигатели, а также версию с дизельным агрегатом. В гибридном исполнении с системой полного привода суммарная мощность кроссовера Grandland X достигает 300 л.с.