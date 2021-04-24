 

Обновленный кроссовер Opel Grandland X заметили на тестах

24.04.2021, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкая компания Opel проводит тестовые испытания обновленного паркетника Opel Grandland X.

В свою очередь, дорожные заезды осуществляются на немецких дорогах. По снимкам фотошпионов очевидно, что автомобиль имеет новую решетку радиатора, стильную головную оптику, бамперы, а также компактный воздухозаборник. Вместе с тем уровень производительности доработанного кроссовера Grandland X пока не объявлен производителем.

В актуальной генерации под капотом применили 1,2, 1,6 и 2,0-литровые двигатели, а также версию с дизельным агрегатом. В гибридном исполнении с системой полного привода суммарная мощность кроссовера Grandland X достигает 300 л.с.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

12.04 / Mahindra приступила к разработке нового внедорожника XUV700

19.10 / Пьяный британский подводник пытался выгрузить ядерные ракеты

04.03 / Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании

07.07 / Женщине, солгавшей, что ее жизни угрожает афроамериканец, предъявлены обвинения

14.07 / Медработники на переднем крае борьбы с коронавирусом 

22.02 / Зеленский оценил идею постройки второй дамбы на Северо-Крымском канале

25.09 / «Википедия» встретит двадцатилетие с новым дизайном

06.10 / Американский генерал в отставке Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину

12.09 / В Минске задержаны участницы женской акции протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика