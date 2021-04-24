ПЦУ открыла под Киевом приют для жертв домашнего насилия

Проект был реализован Управлением социального служения и благотворительности ПЦУ “Елеос-Украина”, совместно с партнерами и меценатами. Занимался открытием шелтера заместитель главы управления протоиерей Сергий Дмитриев.

“Домашнее насилие – это вопиющее нарушение Божьей заповеди любви, принципов свободы и достоинства человека. Домашнее насилие – это большой грех и беда, не должны иметь места в жизни, потому что семья – это домашняя Церковь, а семья – это священный союз мужчины и женщины, благословенный Богом любви, где должны царить взаимоподдержка и защита, а не издевательства, надругательство, порабощение одного человека другим”, – заявил Епифаний во время открытия.

Контекст:Верховная Рада на заседании 3 февраля приняла в первом чтении законопроект, который предполагает повышение штрафов за домашнее насилие со 170–680 грн до 17–68 тыс. грн.

В конце прошлого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в 2020 году в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, самоизоляции и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

По данным Офиса генпрокурора, за январь и февраль текущего года зарегистрировано 700 правонарушений по статье о домашнем насилии, половину из них передали в суд. В среднем в Украине ежедневно регистрируют около 570 сообщений о домашнем насилии.

В то же время, по данным Киевской городской государственной администрации, только в Киеве за первые три месяца 2021 года было зафиксировано 5385 обращений относительно домашнего насилия.

21 апреля МВД Украины вместе с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) анонсировали запуск мобильного приложения и внедрение средств электронного контроля за домашними насильниками.

—