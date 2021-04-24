В Украине за сутки более 14 тыс. человек привили от COVID-19

Вакцину CoviShield (компании AstraZeneca) получили 4418 человек, CoronaVac (компании Sinovac) – 6465, Comirnati (компаний Pfizer/BioNTech) – 3456.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 522 385 прививок. Полностью вакцинировались (сделали два укола) пять человек. Препарат CoviShield получили 469 400 человек, CoronaVac – 31 205, а Comirnati – 21 780.

Прививки проводили 285 мобильных бригад по иммунизации и 431 пункт вакцинирования, добавили в министерстве.

Контекст:С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля, сообщили в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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