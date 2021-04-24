 

В Украине за сутки более 14 тыс. человек привили от COVID-19

24.04.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцину CoviShield (компании AstraZeneca) получили 4418 человек, CoronaVac (компании Sinovac) – 6465, Comirnati (компаний Pfizer/BioNTech) – 3456.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 522 385 прививок. Полностью вакцинировались (сделали два укола) пять человек. Препарат CoviShield получили 469 400 человек, CoronaVac – 31 205, а Comirnati – 21 780.

Прививки проводили 285 мобильных бригад по иммунизации и 431 пункт вакцинирования, добавили в министерстве.

Контекст:С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля, сообщили в Минздраве.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной

19.03 / Вакцина Johnson & Johnson эффективна против мутаций коронавируса – ВОЗ

28.06 / Для радости: пермяки потратили президентские выплаты на исполнение детских желаний

18.07 / Офицера ВМС США объявили в шпионаже на Россию

16.10 / Московская биржа открылась снижением

04.03 / Украинские ученые исследуют эффективность лечения стволовыми клетками пневмонии при COVID-19. Обнародованы первые результаты

21.08 / ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда

27.07 / На форуме «Таврида» обсудят влияние пандемии на визуальные искусства

31.07 / Белоруссия передала Украине список задержанных россиян

20.04 / В Интернете опубликованы данные сотен компаний из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика