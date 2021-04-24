Генпрокурор Украины ответила, была ли сорвана операция по вагнеровцам

“Поэтому у меня вопрос, скажите, пожалуйста, удалось ли правоохранительным органам за 8 месяцев выяснить – была спецоперация или нет? Была ли она сорвана?”, – спросил главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“Я знаю что вы человек, который умеет правильно задавать вопрос и я понимаю, какой ответ вы ожидаете и что вы с этим ответом потом будете делать… Дело важное и резонансное, потому что общественность имеет право знать и общественность этот вопрос задает едва не каждый день. Я материале, я знаю, что там происходит… “, – сказала Венедиктова.

Вместе с тем она заявила, что не может ответить на вопрос.

“Я не являюсь процессуальным руководителем по этому делу, я не могу разглашать. Давайте подождем, когда ответ нам дадут следственные прокуроры по делу”, – подчеркнула она.

Контекст:29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования Bellingcat о вагнеровцах. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

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