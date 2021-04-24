 

С начала года число заказов на аквадискотеки в частных домах выросло на 900%

24.04.2021, 9:32, Разное
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Российские производители танцевального и сантехнического оборудования отмечают рекордный рост числа россиян, желающих оборудовать в своём частном доме аквадискотеку.

С начала года число таких заказов выросло более чем на 900%, производители не успевают производить поставки в срок. Лидируют по числу заказанных аквадискотек Краснодарский край, Подмосковье, Ставрополье и Ленинградская область.

В подавляющем большинстве россияне оборудуют аквадискотеки под открытым небом на приусадебных участках. Средняя площадь танцпола в них составляет 55 кв. метров, зона джакузи вмещает от 5 до 25 человек. Специалисты связывают рост популярности такого вида досуга с коронавирусными ограничениями и с PR-кампанией, проведённой российской внесистемной оппозицией. Граждане устраивают аквадискотеки у себя дома, чтобы быть похожими на Владимира Путина.

– Я хотел съездить с семьёй на отпуск в Турцию, но границы закрыли, да и жена боится коронавируса. Поэтому мы решили построить аквадискотеку у себя на даче. Всё очень бюджетно, скромно, всего 40 метров танцпола. Но детям очень нравится, и соседи будут завидовать, – рассказывает частный предприниматель Борис К. из Астрахани.

– При Ельцине был популярен теннис, при Горбачёве дипломатов водили в Pizza Hut, а сегодня в тренде аквадискотека. В 2021 году сложно представить, чтобы респектабельный бизнес-форум или собрание акционеров крупной фирмы прошло без аквадискотеки. Наши клиенты в основном строят аквадискотечные комплексы у себя на даче и используют их для ведения бизнес-переговоров. Это очень престижно, хотя если постараться, можно оборудовать такой комплекс за весьма небольшие деньги, – рассказала директор компании-производителя аквадискотек из Санкт-Петербурга Елена Р.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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