Киркоров прокомментировал свою ссору с Пугачевой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров впервые прокомментировал свою ссору с Аллой Пугачевой. Журналисты спросили, почему он пропустил день рождения Примадонны, но артист ответил, что не отвечает на глупые вопросы.

Представители СМИ пообщались с Филиппом Киркоровым на ММКФ, на красной дорожке мероприятия артист появился самым последним. Его сопровождала певица Наталья Гордиенко, которая представит Молдову на «Евровидении» в этом году. Журналисты сразу же спросили, как сейчас складываются его отношения с Аллой Пугачевой. Примадонна 15 апреля отметила день рождения в кругу друзей, пригласив их в загородный дом, расположенный в деревне Грязь. Среди гостей не был замечен Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады призвал не задавать ему глупые вопросы.

Сейчас певец готовится к своему дню рождения. После праздника он отправится в Роттердам с Натальей Гордиенко, поскольку начнутся первые репетиции «Евровидения». В связи с огромной занятостью Киркоров не может посещать все публичные мероприятия.

Сам же он любит устраивать яркие праздники. Недавно он организовал масштабный день рождения для своей дочери Аллы-Виктории. На празднике была замечена певица Ани Лорак вместе со своим бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу. Пара два года назад развелась, но недавно воссоединилась. Киркоров признался, что рад такому развитию событий, поскольку их дочь очень счастлива. Артист не исключил, что требовался определенный перерыв, чтобы понять ценность отношений.

Источник: sobesednik.ru