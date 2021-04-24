Павел Воля назвал свою версию закрытия «Дома-2» на ТНТ

Комик Павел Воля назвал свою версию закрытия скандального проекта «Дом-2» на канале ТНТ. По его словам, шоу на данной площадке просто некому смотреть.

В студию к Павлу Воле пришли разработчики «Вектора», которые занимались созданием вакцины для коронавируса. Соведущий Гарик Харламов спросил, как проходила работа над препаратом, на ком именно он испытывался. Один из создателей вакцины заявил, что объектами исследований выступали мыши, хомяки, хорьки, обезьяны, а также люди. Воля заявил, что после того, как животные получили уколы и выздоровели, то перестали смотреть «Дом-2». В связи с этим скандальное шоу и закрыли, пишет портал «Телепрограмма».

Напомним, что в конце декабря руководство скандальной телестройки сообщило о завершении шоу. Оказалось, что на самом деле «Дом-2» не закрыли. С 19 апреля проект начал выходить в эфир телеканала «Ю». Ведущей шоу осталась Ксения Бородина, а Ольга Бузова покинула эту должность, заявив, что ей нужно двигаться дальше.