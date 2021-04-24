Туриченко назвал сумму штрафа за раскрытие информации об участии в “Маске”

Певец Кирилл Туриченко пояснил о сумме штрафа, который нужно было бы заплатить за преждевременное раскрытие информации об участии в шоу «Маска». Одно время солиста «Иванушек» допытывал Влад Топалов.

Кирилл Туриченко пообщался с ведущей Юлией Барановской в рамках шоу «Все к лучшему» на «Русском радио». Он пояснил о системе штрафов, которая присутствует в шоу «Маска». Барановская отметила, что выступлениями артиста на шоу восхитились не только зрители, но и коллеги по цеху. В особенности, исполнением некоторых хитов оказалась довольна Регина Тодоренко.

Туриченко заявил, что Тодоренко обсуждала его персонажа с мужем Владом Топаловым. Однажды экс-солист дуэта «Smash!» спросил у артиста, выступает ли он на шоу «Маска». Причем, до этого исполнители долгое время не общались. Когда Туриченко ответил отрицательно, Топалов заявил, что зря тот не пошел, ведь на сцене данного шоу можно открыться.

Как пояснил Туриченко, за раскрытие какой-либо информации грозил штраф в десять миллионов рублей. Напомним, что артист выступал в образе Носорога. Он смог долго продержаться в шоу, но все-таки снял маску в полуфинале, пишет «Телепрограмма».