Клип Моргенштерна для Альфа-банка признали нарушающим закон

Видео Альфа-банка и репера Моргенштерна «Клип за 10 лямов» признано нарушающим закон о рекламе, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

«Комиссия ФАС РФ признала рекламу, распространяемую с ноября 2020 года на Youtube-канале Morgenshtern под названием «Клип за 10 лямов», нарушающей закон о рекламе», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В ФАС установили, что в рекламе есть нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и даже оскорбительных образов.

Против рекламодателя и рекламораспространителя возбудят административное дело, по нему Альфа-Банку, как рекламодателю, грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей, а ИП Моргенштерн А.Т. – от 4 до 20 тыс. рублей.

«Альфа-банку и ИП Моргенштерн А.Т. выданы предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Материалы дела будут переданы должностному лицу ФАС РФ для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц и привлечения к ответственности в соответствии с КоАП», – пояснили в ФАС.

Там отметили, что в феврале на этот ролик Моргенштерна пожаловались множество граждан.

В марте сообщалось, что Альфа-банк создал для Моргенштерна специальную должность директора по работе с молодежью.

ФАС возбуждала дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов», где рекламировалась карта банка. ФАС обратила внимание на образ сотрудниц банка, которые в кадре предстали в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье».