 

На Украине заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве

24.04.2021, 9:18, Новости дня
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Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет принять приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать на переговоры в Москву, сообщил вице-премьер Украины, замглавы делегации этой страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

Резников сообщил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», что Зеленский «не может во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком», который якобы «является представителем страны-агрессора», передает РИА «Новости».

По его мнению, подобная встреча должна происходить в формате Нормандского формата вместе с лидерами Германии и Франции.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.



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