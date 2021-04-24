Франция объявила в международный розыск Мишкина и Чепигу

Французская полиция разыскивает двух мужчин, внешне очень похожих на обвиняемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году и в подрыве склада боеприпасов в Чехии в 2014 году Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.

Как сообщается в пресс-релизе центрального управления национальной полиции Франции, они прошли погранконтроль в парижском аэропорту Шарля-де-Голля 13 апреля 2019 года, имея туристические визы и паспорта гражданина Армении на имя Толик Чепиян и румынский паспорт на имя Дрэгомир Пэтку.

Благодаря камерам наблюдения удалось установить маршрут передвижения – в основном он пролегал вокруг собора Парижской Богоматери, где 15 апреля начался сильный пожар. Оба покинули пределы Франции в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года, выехав на автомобиле в сторону Бельгии. Причина розыска в пресс-релизе не указана.

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