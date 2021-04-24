 

Боевики на Донбассе 20 раз нарушили режим тишины, стреляли из жилых кварталов – штаб ООС

24.04.2021, 8:38, Новости дня
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Неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы Донецкой области противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а у Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевке, Песков и Марьинки российские оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденное стреляли из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

У поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федераций дистанционно заминировали местность минами ПОМ-2 из ручных противотанковых гранатометов.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/548500942785423/

Вечерние обстрелы населенных пунктов Пивденное и Пивничное велись из жилых кварталов Горловки, подчеркнул штаб.

“Целью действий оккупантов является провокация Вооруженных сил Украины на ответный огонь с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По плану пророссийских наемников, такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы в Украине”, предупредили украинские военные.

По состоянию на 7.00 утра 24 апреля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска один раз стреляли из станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Троицкое.

Боевых потерь среди Вооруженных сил Украины нет.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.
В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.
Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., говорил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск. 
Российские военные, участвовавшие в учениях в аннексированном Крыму, начали возвращаться на базы23 апреля. Об отводе войск из Воронежской области командование РФ не сообщало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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