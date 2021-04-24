 

Политологи назвали варианты и сценарии отставки Лукашенко

24.04.2021, 8:34, Разное
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По мнению некоторых политических экспертов, Александр Лукашенко сам покинет свой пост. Такая точка зрения основывается на недавних высказываниях президента Белоруссии. Батька заявлял, что не держится за власть. Хотя многие замечают, что его поступки говорят об обратном.

Также не исключается, что начнется разбирательство по факту фальсификации результатов выборов. Однако эта версия для многих является фантастической, поскольку уверены: Лукашенко никогда не признается, что выиграл нечестно. Более того, в Белоруссии нет ни одной общественной организации, которая может это доказать.

Политологи также допускают, что Александр Григорьевич уйдет в отставку из-за болезни. Мол, его состояние здоровья будет препятствовать исполнению обязанностей президента страны, и тогда он объявит об уходе. Кстати, такой вариант предусмотрен законодательно.

Однако часто эксперты говорят о госперевороте. Якобы Лукашенко свергнут с власти. Спасти ситуацию могут досрочные выборы. В случае, если Батька проиграет, он может сохранить лицо и покинуть пост достойно, считают политологи.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что на него и его семью готовили покушение. Злоумышленники планировали убить президента Белоруссии и “посадить в погреб” его детей. По мнению главы государства, к этому причастны спецслужбы США.



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