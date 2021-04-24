 

“Найдем тебе девушку?”: Яна Кошкина в оригинальной манере представила подписчикам своего отца

24.04.2021, 8:28, Разное
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Популярная актриса Яна Кошкина разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию видеопубликаций, посвященных недавнему празднованию своего дня рождения. В одной из них знаменитость довольно оригинальным способом представила фолловерам своего отца.
В первых кадрах снятых видео телезвезда горячо поблагодарила поклонников за многочисленные поздравления, направленные в её адрес. Затем она похвалилась своей новой прической и упомянула, что именинницей в этот день является не только она, но и её племянница Алекса, и именно со своей родственницей Яна Кошкина вознамерилась отмечать совместный праздник в одном из увеселительных заведений. К слову, своеобразный “репортаж” красотка вела из салона автомобиля, водителем которого в тот момент, как выяснилось, был её отец, Виктор Кошкин. Воспользовавшись случаем, артистка решила представить посетителям микроблога своего родителя, однако сделала это весьма ироничным способом: “Кстати, я с папой еду. Хотите папу увидеть? Папа сегодня без своей очередной новой девушки”. Вот так, образно говоря, Кошкина преподнесла своего ближайшего родственника как некоего “ловеласа”, частенько меняющего своих избранниц.
Изображение взято с: [email protected]_koshkina_official
Стоит отметить, что Виктор Кошкин решил не остаться перед дочерью в долгу, и обиженным тоном отчетливо заявил, что отсутствие его нынешней возлюбленной рядом с ним сделало настроение плохим и лишило желания посещать затеянный именинницей праздник. В ответ Яна Кошкина поспешила утешить отца, посулив ему адекватный бонус: “Пап, найдем тебе девушку?”. Впрочем, уже в следующих кадрах родные уже продефилировали перед камерой, а на их лицах светились радостные улыбки.



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