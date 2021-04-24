Доктор Мясников назвал самый опасный жир в теле человека

Врач-кардиолог Александр Мясников пояснил о жире, который является самым опасным. Эта тема была затронута в рамках программы «О самом главном», вышедшей в эфир канала «Россия-1».

Врач Мясников связался по телефону с жительницей населенного пункта Домодедово. У нее он спросил о том, в какой части тела свойственно накапливаться наиболее опасному жиру. Она ответила на вопрос неправильно, заявив, что, что нужно следить за жировыми отложениями вокруг сердца. На самом деле опасным считается жир в области живота.

В каждом выпуске проекта есть рубрика обратной связи. Доктор Мясников задает зрителя вопросы о здоровье. Тем, кто дает правильный ответ, ведущий дарит свою книгу.

Врач отметил, что ситуация со здоровьем ухудшается, когда у человека существуют заметные жировые отложения на животе. Речь идет не только о наружном жире, а и о сальнике. У человека может возникнуть резистентность к инсулину, развиться сахарный диабет.

Источник: smotrim.ru