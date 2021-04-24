COVID-19 в мире. С начала пандемии подтвердили более 145 млн млн случаев, вакцинировались около 1 млн

Умерло с начала пандемии почти 3,1 млн пациентов, а выздоровело – около 84 млн.

Первое место по числу подтвержденных случаев занимают США – 32 млн. На втором – Индия (16,2 млн случаев), на третьем – Бразилия (14,2 млн).

Более 4 млн случаев инфицирования подтвердили во Франции, России, Турции и Великобритании. Отметку в 3 млн пересекли Италия, Испания и Германия.

Украина в рейтинге университета занимает 16-е место.

В конце 2020 года в мире началась вакцинация от COVID-19. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 172 странах, сделано уже более 993 млн прививок, сообщило Bloomberg.

Каждые сутки делают примерно 17,8 млн прививок. В настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 6,5% населения мира, страны с самыми высокими доходами вакцинируются примерно в 25 раз быстрее, чем бедные страны, написало агентство.

Больше всего прививок сделали в США – 222 млн доз, полностью вакцинировано 27,5% взрослого населения. По числу полностью вакцинированных граждан лидируют Израиль (10,4 млн прививок – 55,3% населения) и Чили (14 млн прививок – 31,5 % населения).

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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