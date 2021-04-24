«Спящая красивица» из Индонезии может проспать 13 дней подряд

Еще в 2017 году эта девушка стала настоящей загадкой для врачей, когда внезапно заснула на целых 13 дней.

Недавно у нее снова произошел многодневный сон без пробуждений и врачи все еще не понимают, что с ней происходит.

17-летняя девушка из Индонезии получила прозвище "Спящая Красавица" из-за редкого и малоизученного синдрома, благодаря которому она может проспать подряд несколько дней.

Девушка по имени Эча впервые попала в местные новости еще в 2017 году, когда она проспала 13 дней подряд без малейшего риска для своего здоровья.

В последующие годы у Эчи больше не было таких длительных "спячек", кроме двух эпизодов, когда она проспала полтора дня, но недавно она заснула и спала без перерыва целых 9 дней.

Напуганные родители Эчи после 7 дней спячки повезли ее в больницу Ансари Салех в Банджармасине, но там все взятые анализы не показали никаких отклонений от нормы.

На девятый день сна девочка наконец открыла глаза, но врачи говорят, что она все еще очень слаба, чтобы начать вести нормальный образ жизни.

Никто на самом деле не знает, что вызывает такой необычно долгий сон Эчи, но симптомы говорят о том, что она страдает гиперсомнией – очень редким неврологическим заболеванием, которое заставляет больных чувствовать чрезмерную сонливость в течение дня и засыпать на длительные периоды времени.

Гиперсомния бывает разных форм и может иметь множество причин, от неврологических повреждений до генетических факторов и физических или эмоциональных травм.

Муляди, отец Эчи, рассказал, что они неоднократно пытались разбудить девушку во время ее спячек, но безуспешно. При этом, что интересно, им удавалось успешно кормить девушку с ложечки во время ее сна.

Еще одним любопытным фактом является то, что когда Эча во сне начинает испытывать позыв сходить в туалет, она становится беспокойной, хотя и не просыпается, но этого хватает, чтобы ее родители успевали унести ее в туалетную комнату и усадить на унитаз.

Синдром Спящей красавицы в настоящее время не имеет известного лечения, но родители Эчи надеются, что с ее симптомами можно будет, по крайней мере, научиться справляться, чтобы их дочь могла жить почти нормальной жизнью.