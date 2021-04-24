 

Кравчук счел невозможным обсуждать отношения Украины и России

24.04.2021, 7:30, Новости дня
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Сейчас обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева «быть не может», сообщил руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно будет только после того, как «агрессия прекратится» и «войны не будет». Как сообщил бывший президент Украины, «закончится война, начнем обсуждать другие вопросы», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, а также заявляет, что в Донбассе якобы действуют российские войска.



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