 

Госдеп вызвал временного поверенного в делах России

24.04.2021, 7:30, Новости дня
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Временный поверенный в делах РФ в США отверг заявления Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы, сообщило российское посольство.

Временного поверенного вызвали в Госдеп, чтобы выразить «обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий», которые РФ якобы «осуществляет в евроатлантическом регионе». Российская сторона «решительно отвергла необоснованные обвинения», передает РИА «Новости».

В марте посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.



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