 

ЦАР и РФ обсудили проекты по строительству в стране нового города и аэропортов

24.04.2021, 6:36, Новости дня
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Руководство Центральноафриканской Республики (ЦАР) обсудило с российскими коллегами и представителями компаний проекты восстановления страны на общую сумму в 11 млрд долларов, сообщил министр-делегат по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций при администрации президента ЦАР Паскаль Коягбеле.

«У нас дорожные проекты на сумму около 6 миллиардов долларов, проект железной дороги на 3 млрд долларов, нам также нужно построить новый город, это проект на 2 млрд долларов», – цитирует министра-делегата РИА «Новости».

Он уточнил, что беседа проводилась в том числе с российским министром строительства, в ходе переговоров обсуждались проекты строительства двух аэропортов в столице, возведение нового города и строительство дорог.

В переговорах также участвовали РЖД и «Ренейссанс Констракшн». «Ренейссанс Констракшн» – международная строительная компания, основанная в 1993 году в Петербурге.



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