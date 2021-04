Мнение: Белоруссия ввела санкции против “Шкоды”

Белоруссия официально запретила ввоз и продажу на территории страны продукцию целого ряда европейский компаний, включая чешский автоконцерн "Шкода".

Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа Правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 г. № 240.

Документ принят на основании Указа Президента Республики Беларусь от 30 марта 2021 г. № 128 ”О применении специальных мер“, которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний ”LIQUI MOLY“, ”ŠKODA AUTO“ и ”BEIERSDORF“ (торговые марки ”NIVEA“, ”EUCERIN“, ”LA PRAIRIE“, ”LABELLO“, ”HANSAPLAST“, ”FLORENA“, ”8X4“, ”SKIN STORIES“, ”GAMMON“, ”TESA“, ”CHAUL“, ”COPPERTONE“, ”HIDROFUGAL“, ”STOP THE WATER WHILE USING ME“).

Постановлением также утверждено Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров.

Так, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, указанные в постановлении, транспортные средства, которые зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Постановлением также определен порядок реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в нашу страну до вступления в силу постановления.

Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись.

После этого не позднее пяти рабочих дней с даты составления такой описи представляют два ее экземпляра в налоговую инспекцию по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара.

После маркировки остатков таких товаров специальными контрольными знаками субъекты торговли смогут продолжить их дальнейшую реализацию.

Лица, нарушающие запрет на ввоз в Беларусь запрещенных товаров и их реализацию, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.

Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.​

Из прочей санкционки.

1. Прибалтийские лимитрофы также высылают несколько российских дипломатов. МИД РФ уже пообещал ответные высылки. Скорее всего объявят уже завтра.

2. Глава СВР Нарышкин назвал действия Чехии обусловленными убогой ложью рассчитанной на людей с невысокими особенностями интеллектуального развития, а саму Чехию страной ограниченного суверенитета.

