 

Что будет с курсом рубля в мае

24.04.2021, 5:52, Разное
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Руководитель Investing.com Россия Анастасия Кошелева сообщила, что по позитивным прогнозам, рубль в мае может стоить 75-76 рублей за доллар. Если рассматривать негативный сценарий, то цена будет варьироваться в пределах 78-79 рублей за доллар.

На рубль в мае во многом повлияют действия американского президента Джо Байдена и новые санкции (если они будут приняты). Как заявил в обращении Федеральному собранию Владимир Путин 21 апреля, Россия также будет реагировать на возможные ограничения и ущемления со стороны западных держав, но при этом в словах президента не было излишней агрессии и угроз Западу, что успокоило рынок. Безусловно, все зависит от характера возможных санкций, но в случае серьезных ограничений рубль может заметно потерять в цене.

Второй фактор влияния на рубль также связан с геополитической напряженностью: это эскалация конфликта с Украиной. Курс рубля зависит от того, как будут развиваться отношения между странами. Сейчас пока ни у кого нет понимания по дальнейшему развитию ситуации, но усиление конфликта, конечно, вызовет недовольство западных стран и негативная реакция рынка не заставит себя ждать.

Сейчас не приходится говорить о том, что ситуация с Алексеем Навальным влияет на курс рубля, несмотря на активную поддержку со стороны западных политиков и требования освободить его из тюрьмы. Некоторые аналитики высказывают опасения, что данный конфликт может стать поводом для новых санкций, но это маловероятно. Безусловно, данная ситуация способствует повышению геополитической напряженности и противостоянию России и Запада, но при этом вряд ли станет поводом для нового пакета санкций, способных негативно повлиять на ситуацию на фондовом рынке.

При этом обсуждается встреча российского и американского президентов, что все-таки говорит о возможности диалога и попытке прийти к компромиссу. Этот факт успокаивает инвесторов и рынок сохраняет стабильность.

Поддерживающим рубль событием является решение Центрального Банка РФ о повышении ключевой ставки. Также «‎на руку» национальной валюте играют укрепление цен на нефть и ослабление доллара на фоне медленных темпов восстановления американской экономики. Что касается нефти, то есть основания полагать, что в мае ее цена будет составлять $65-68 за баррель.



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