“Перед открытием кинофестиваля”: Внешнее сходство Поклонской и Асмус вызвало изумление подписчиков

Известная российская политик Наталья Поклонская разместила на своей странице в Instagram фотоснимки, на которых позирует в компании популярной актрисы Кристины Асмус. Внешняя схожесть знаменитостей поразила фолловеров.

Депутат Государственной Думы недавно стала гостьей церемонии открытия 43-го Московского кинофестиваля, в кулуарах которого смогла пообщаться с рядом отечественных кинозвезд. С одной из них, актрисой Кристиной Асмус, Наталья Поклонская даже пожелала сделать пару совместных фото, чтобы потом выложить их в своем микроблоге. Наряды обеих красоток были очень красивыми и вполне соответствовали уровню посещенного ими форума. В частности, экс-прокурор Крыма была одета в легкое платье, оформленное в серых и голубых тонах, без рукавов и с высоким воротником. Телезвезда, в свою очередь предпочла праздничный наряд черного цвета с облегающим “верхом”, открывающим ее плечи, и пышным “низом”. “С прекрасной Кристиной Асмус перед открытием кинофестиваля”, – такой лаконичной тирадой сопроводила мини-коллаж хозяйка аккаунта.

Комментарии фолловеров были восторженными и одновременно забавными. В то время, как некоторые из подписчиков принялись нахваливать артистические таланты Кристины Асмус, другие посетители микроблога Натальи Поклонской поинтересовались о том, кем является её спутница по фото. Впрочем, большинство поклонников не пожалели комплиментов в адрес обеих знаменитостей, упомянув при этом, что присутствующие на снимках гостьи кинофестиваля, подобно родным сестрам, весьма схожи между собой.