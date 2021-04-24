Адвокат рассказал о помолодевшем в колонии Ефремове

Никаких ухудшений здоровья в колонии не было, Михаил Ефремов стал лучше выглядеть и даже немного внешне помолодел, сообщил адвокат осужденного актера Петр Хархорин.

«Он выглядит совершенно по-другому. И с каждым разом (я уже там раз семь или восемь был) я вижу, что у него есть динамика положительная. Он лучше выглядит, у него исчезла какая-то припухлость на лице. Я бы даже сказал, что он сейчас как-то помолодел», – цитирует ТАСС Хархорина.

По словам адвоката, у Ефремова не идеальное здоровье, у него раньше были разные заболевания, в том числе аллергия, но никаких ухудшений его здоровья в колонии не было. Когда заболевания себя проявляют, его освобождают от работы в швейном цехе, но актер не злоупотребляет этим и старается выходить на работу. «Для него самое страшное, когда его отрывают от социума, он человек общества», – добавил Хархорин.

Он подчеркнул, что всеми лекарствами от аллергии актер обеспечен, а медицина в колонии на хорошем уровне, жалоб у Ефремова нет.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.