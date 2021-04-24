 

США подверглись критике за оплошность с Путиным и Макроном на саммите

24.04.2021, 5:42, Новости дня
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Немецкая пресса раскритиковала технический уровень организованного США онлайн-саммита по климату.

Die Welt отметила, что организаторы вывели в эфир главу российского государства Владимира Путина раньше времени, из-за этого была прервана речь президента Франции Эммануэля Макрона. Издание указывает, что во времена президентства Дональда Трампа такая ошибка могла бы перерасти в политический скандал. 

После того, как Путин выступил, глава Госдепа Энтони Блинкен принес извинения за технический сбой, пишет Die Welt. Однако это была не единственная «досадная оплошность». Так, выступление вице-президента США Камалы Харрис и начало выступления американского лидера Джо Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Байден заявил, что его обрадовал призыв российского лидера совместно работать над проблемами климата.



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