США подверглись критике за оплошность с Путиным и Макроном на саммите

Немецкая пресса раскритиковала технический уровень организованного США онлайн-саммита по климату.

Die Welt отметила, что организаторы вывели в эфир главу российского государства Владимира Путина раньше времени, из-за этого была прервана речь президента Франции Эммануэля Макрона. Издание указывает, что во времена президентства Дональда Трампа такая ошибка могла бы перерасти в политический скандал.

После того, как Путин выступил, глава Госдепа Энтони Блинкен принес извинения за технический сбой, пишет Die Welt. Однако это была не единственная «досадная оплошность». Так, выступление вице-президента США Камалы Харрис и начало выступления американского лидера Джо Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Байден заявил, что его обрадовал призыв российского лидера совместно работать над проблемами климата.