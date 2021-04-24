Мнение: О трижды «труханувшем» Путине

Уходящая неделя была богата эпохальными событиями, которые… так и не случились. К добру ли, к худу ли – тут уж каждый сам решит. Но объединяет их то, что в эпицентре каждого по отдельности и всех вместе взятых так или иначе оказался нынешний российский президент Владимир #Путин.

И это оказался прямо праздник какой-то – праздник труса…

Первым номером стоило бы поставить неожиданный спад напряжённости вокруг Украины. Когда начались обострения на Донбассе, когда российская армия внезапно затеяла тотальную проверку боеготовности от Калининграда до Владивостока и под этим предлогом стянула к украинской границе более чем 100-тысячный военный кулак, только совсем уж недалёкие люди не почувствовали, как в переменчивом апрельском воздухе грозно запахло войной. А идейно близкие усилили шарманку про «можем повторить» и «дойдём до Львова».

Но столь же внезапно эта грозовая во всех смыслах атмосфера сама собой разрядилась. Боеготовность оказалась проверенной, войска стали возвращаться в казармы для очередного парада на 9 мая, а события на линии соприкосновения вдруг перестали всех волновать. И шарманка тоже внезапно замолкла.

Вторым номером можно было бы поставить удивительно мирное Послание Федеральному Собранию в духе кота Леопольда – «Ребята, давайте жить дружно». От него ждали великих злодейств чуть ли не признания независимости ДНР и ЛНР, а он чижика съел вышла раздача денег за всё хорошее и против всего плохого. Да и громко анонсированное внеочередное заседание Совета Федерации – органа, который только и может санкционировать ввод войск на чужую территорию – оказалось внезапно посвящено… закону о навозе. Ибо далее #Россия не может жить без регуляций в отношении этого стратегического сырья, основы национальной безопасности.

Ну и третье – совершенно «не пацанский» ответ украинскому президенту Владимиру Зеленскому на его предложение личной встречи в любом районе украинского Донбасса. Вместо грозного молчания или едкой отповеди – абсолютно невнятное уж лучше вы к нам.

Злые языки уверяют, что всё это произошло и после, и вследствие того, как Европа и #США единым фронтом выступили против эскалации, пригрозив последствиями. А чтобы угрозы оказались доходчивей, #США ввели мягкие санкции против госдолга России – с намёком, что в следующий раз введут и поглубже посильней…

Но не может же быть, чтобы величайший геостратег современности вот так вот просто взял – и слил… Да не просто, а с присвистом: его речь на климатическом саммите, посвящённом декарбонизации – процессу, который на текущем этапе объективно не выгоден России, зависящей от экспорта углеводородного сырья с его колоссальным «карбоновым следом», – почему-то воодушевила американского президента Джо Байдена. Разочаровав российский нефтегазовый комплекс…

То есть, всё-таки отпраздновал труса и слил?

Или это очередной, 100500-й «хитрый план»?

—