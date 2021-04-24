 

Мнение: Об артистах все забыли

24.04.2021, 5:06, Разное
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А ведь еще совсем недавно все было по другому.
Из интервью актера Бориса Клюева 2019-го года.

— Немного о политике. Вот вы играли в «ТАСС уполномочен заявить», с вами снимался Вахтанг Кикабидзе. После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно. Вы его понимаете?

— Я вам скажу такую вещь: не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты…

— Да ладно!

— …и хорошо зарабатывает здесь деньги.

— Откуда вы знаете, Борис Владимирович?

— Ну, знаю.

— Надо же! Первый раз слышу такое. Он же сам это отрицает всегда.

— Правильно, у него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает. А вы думаете, София Ротару, Сердючка… Они зарабатывают здесь деньги, а потом деньги тратят на АТО?

https://colonelcassad.livejournal.com/5131127.html – цинк

А что же случилось в 2019-м году и далее.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании должны прекратить полеты в Грузию с 8 июля 2019 года. С этого же дня вступает в силу временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию

https://www.rbc.ru/politics/21/06/2019/5d0d241f9a7947dd968a7546 – цинк

Затем случился Габуния. Ну а коронавирус и новые приступы грузинского габунизма закрепили сложившуюся ситуацию.
Лишившись возможности тайно летать в ненавистную Россию на корпоративы, Кикабидзе лишился возможности зарабатывать так, как он привык, отрабатывая на корпоративах.
В самой же Грузии за такие деньги Кикабидзе особо и не нужен. Остается плакаться в СМИ, что его такого замечательного не ценят. Что не удивительно, так и свой собственный народ Кикабидзе считает швалью https://colonelcassad.livejournal.com/1153832.html
Вот такое вот "лицо своей страны, если хотите…"

Источник: Colonel Cassad



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