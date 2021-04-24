Санду призвала граждан выйти на улицы

Жители Молдавии должны быть готовы к выходу на улицы для отстаивания права на досрочные парламентские выборы, сообщила президент страны Майя Санду.

«Сегодня в парламенте было принято несколько незаконных решений. Согласно законодательству, парламент не может лишить должности судью Конституционного суда (КС), это произошло из-за того, что некоторые депутаты в парламенте не согласны с роспуском парламента. Я прошу граждан быть готовыми выйти на улицу, чтобы защитить наше право на демократические свободы, главная из которых – это выборы», – сказала Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу парламент Молдавии отказался признать решение Конституционного суда, который констатировал необходимость роспуска законодательного органа. После этого Санду заявила, что парламент страны узурпировал власть, и призвала силовиков вмешаться в ситуацию.

Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство и за три месяца не смог его назначить.

В апреле Санду решила распустить парламент и назначить досрочные выборы в законодательный орган страны.