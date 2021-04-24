Берлин обвинил Асада в государственном терроризме

Запад отказывается вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, на Западе «очень часто видели», что в Сирии приходится «иметь дело с государственным терроризмом, с постоянным нарушением прав человека». Как подчеркнул Маас, «тот, кто травит собственное население химикалиями и газом, по всем критериям международного права совершил преступление». Поэтому на Западе «не готовы вообще вступать в контакт с этим режимом».

«Это российское предложение, нам говорят: вы должны вести переговоры с Асадом, вы должны наладить там дипломатический контакт – и к этому мы не готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

Руководитель внешнеполитического ведомства Германии заявил, что «до тех пор, пока эта война продолжается», он «не видит никого среди западного сообщества государств, готового к обсуждению с Асадом того, как окончить эту войну».

Год назад в Германии начался суд над 57-летним бывшим полковником сирийской службы безопасности Анваром Расланом. Западная пресса сравнила процесс сразу и с Нюрнбергским, и с Гаагским трибуналом. При этом подсудимый до недавнего времени сам числился «врагом режима Асада» и видным представителем сирийской оппозиции.