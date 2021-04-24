 

Берлин обвинил Асада в государственном терроризме

24.04.2021, 4:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запад отказывается вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, на Западе «очень часто видели», что в Сирии приходится «иметь дело с государственным терроризмом, с постоянным нарушением прав человека». Как подчеркнул Маас, «тот, кто травит собственное население химикалиями и газом, по всем критериям международного права совершил преступление». Поэтому на Западе «не готовы вообще вступать в контакт с этим режимом».

«Это российское предложение, нам говорят: вы должны вести переговоры с Асадом, вы должны наладить там дипломатический контакт – и к этому мы не готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

Руководитель внешнеполитического ведомства Германии заявил, что «до тех пор, пока эта война продолжается», он «не видит никого среди западного сообщества государств, готового к обсуждению с Асадом того, как окончить эту войну».

Год назад в Германии начался суд над 57-летним бывшим полковником сирийской службы безопасности Анваром Расланом. Западная пресса сравнила процесс сразу и с Нюрнбергским, и с Гаагским трибуналом. При этом подсудимый до недавнего времени сам числился «врагом режима Асада» и видным представителем сирийской оппозиции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / В Киеве зажгли Лучи достоинства в честь погибших героев Небесной сотни. Видео

01.10 / Бренд Hyundai представил спортивный вариант хетчбэка i20

21.04 / Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V»

03.01 / Администрация Трампа ввела санкции против 365 структур РФ – Помпео

20.12 / Федерация регби РФ заявила о намерении обжаловать решение CAS

25.09 / Российские десантники вернулись домой после учений с Белоруссией

15.08 / Kia начнет продажи Kia Sorento в РФ с четвертого квартала 2020 года

22.11 / И без России справимся — фальшивки о выборах активнее всего распространяет Дональд Трамп

29.01 / ОАЭ и США начали совместные военные учения

14.11 / Трамп назвал срок доступности американской вакцины всем жителям США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика