Компания Garmin представила новые модели умных часов

Две модели умных часов Venu 2 и Venu 2S стали представителями новой линейки наручных гаджетов, показанных разработчиками из компании Garmin во время официальной презентации.

В обоих случаях не хватает десяти центов до стоимости в 400 американских долларов. Цену производитель зафиксировал для всех умных часов линейки, независимо от версии или цвета устройства.

Также обе модели поддерживают стандартный набор функций, позволяющих отслеживать состояние организма владельца, в том числе и во время занятий спортом. Кроме того, с умных часов можно отправлять стандартные сообщения. Связь со смартфоном позволяет прослушивать музыку и настраивать другие функции. Различия между Venu 2 и Venu 2S состоят только в размерах экранов – 40 или 45 мм.