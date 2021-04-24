Мнение: Иностранные агенты

Издание "Медуза" и Первое антикоррупционное СМИ (ПАСМИ) внесены в реестр иностранных агентов. В целом все идет по плану – это просто зачистка информационного пространства. Вообще-то говоря, все началось еще очень давно. Первым громили НТВ в далекие первые нулевые. Сейчас это уже остаточные явления. Контрольные выстрелы по тем, кто шевелится. Бабий Яр путинского режима.

Фашизация и упор на репрессии – последнее, что остается делать режиму, который провалил всё. Экономика развалена, технологическая деградация, инфраструктурный холокост. Политика в руинах, социальная сфера уничтожена. Враждебное окружение по всему периметру. В союзниках – исключительно фашистские и откровенно мафиозные режимы-изгои. Никаких проектов развития нет и не предвидится, сколько бы их ни высасывали из пальца штатные "эксперты". Имитация реформ проводится исключительно в перебросках чиновников с одной должности на другую. Скамейка запасных отсутствует.

Классическое Смутное время с понятной точкой бифуркации в конце – окончательный распад или пересборка всего социального субъекта с полной аннигиляцией нынешней насквозь сгнившей системы. Стандартная катастрофа, ничего необычного. Из необычного только то, что всё происходит не в учебниках, а прямо сейчас и здесь.

Бездарный руководитель, безмозглая алчная знать, замордованный народ – весь необходимый букет социальной катастрофы в наличии. Зачистка СМИ – просто рефлекторная деятельность режима, который (как всегда бывает в таких ситуациях) пытается глушить симптомы, а не саму болезнь. И то правда – не будет же он бороться с собой.

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