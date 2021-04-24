Стаканчик воды с «Фукусимы»

Что будет с океаном после слива из цистерн аварийной японской АЭС?

Японский вице-премьер Таро Асо известен своими, мягко говоря, неожиданными и порой вызывающими скандал заявлениями — то вдруг про Гитлера что-нибудь неуместное скажет, то обрушится на пенсионеров, которые, мол, тянут из государственной казны немалые деньги на свои медицинские нужды, вместо того чтобы заниматься спортом и укреплять здоровье. Однако сейчас этот 80-летний, но очень моложавый и подтянутый политик после одного из своих очередных высказываний оказался на острие словесной атаки со стороны уже не просто собственной прессы или парламентской оппозиции, а могучего соседнего Китая.

Дело в том, что правительство Японии в нынешнем месяце приняло решение

слить в океан более 1,25 миллиона тонн воды, хранящейся в стальных баках на злосчастной АЭС «Фукусима-1». Эта жидкость очищена от радиоактивных веществ, но все еще содержит тритий,

который не может эффективно выловить современная техника. Впрочем, как мне сообщили в японском министерстве экономики, торговли и промышленности, присутствие этого радиоактивного изотопа водорода можно сильно уменьшить, разбавив воду. Короче, в момент сброса в океан его содержание, как уверяют в Токио, будет в семь раз меньше той нормы безопасности, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила для питьевой воды.

Мимо такого поразительного факта вице-премьер Асо пройти, конечно, не смог. И недавно на одной из пресс-конференций в Токио заявил, что про слив воды с «Фукусимы-1» больше спорить не нужно, поскольку ее и пить можно спокойно!

Вот тут в бой и бросился МИД КНР.

Китай предлагает выпить

Официальный представитель министерства на регулярном брифинге заявил, что Япония своим решением о сбросе воды попирает нормы поведения цивилизованных государств. А словам Токио о безопасности этой операции доверять нельзя, поскольку, мол, владельца АЭС «Фукусима-1» раньше неоднократно уличали в подтасовке информации. Короче, представитель МИД КНР предложил японским политикам самим выпить воды с атомной станции.

Заявление вызвало большой резонанс, и японский вице-премьер пошел в контратаку. Он повторил, что воду с АЭС вполне можно пить, хотя пока и не подтвердил, что собирается сам отведать этот напиток.

Ну а сама проблема началась десять лет назад, весной 2011 года, когда после самого мощного в истории Японии землетрясения 15-метровое цунами уничтожило системы энергоснабжения и охлаждения на атомной станции «Фукусима-1». В ее трех энергоблоках ядерное топливо расплавилось и прожгло защитные корпуса реакторов. Теперь для его охлаждения туда непрерывно заливают воду, которая вытекает через бреши, заполняет подземные этажи и дренажные отводы. Ее непрерывно откачивают и пропускают через многоступенчатую очистную систему, а затем частично вновь заливают в реакторы, а частично помещают в цистерны на хранение. На территории АЭС их скопилось уже более тысячи, они стоят там стенка к стенке. Площадь для хранения цистерн будет полностью заполнена к концу лета будущего года, а принимать эти баки на своей территории не соглашается ни один из органов местного самоуправления в Японии.

Проблема в 20 граммах

Специальная группа экспертов предложила несколько способов утилизации воды, из которых в конце концов выбрали два — испарение в атмосферу или слив в океан. Второй после долгих дискуссий показался наиболее безопасным и экономичным. Начать сброс воды в океан предполагается через два года, чтобы подготовить дополнительное оборудование и еще раз пропустить воду через очистку.

— Тритий естественным путем постоянно генерируется в верхних слоях земной атмосферы в количестве примерно 200 граммов в год, — сказал мне один из ведущих японских специалистов по радиационной и химической безопасности Кадзуя Идэмицу, профессор инженерного факультета Университета Кюсю.

— В воде, которую будут сливать с АЭС «Фукусима-1», общее количество трития оценивается в 20 граммов. Этот объем будут сбрасывать в океан малыми порциями в течение 30 лет.

Воду с тритием сильно разбавят до состояния, когда присутствие этого изотопа там будет практически невозможно выявить. К тому же тритий не накапливается в живых организмах. Сам по себе он менее радиоактивен, чем присутствующие в морской воде калий-40 и уран.

Специалист уточнил, что перед сбросом в океан содержание трития в воде будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите (ICRP). Профессор также напомнил, что атомные станции по всему миру регулярно сливают в океан воду с таким же содержанием трития. По его оценке, предстоящая операция не несет угрозы человеку и окружающей среде.

Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Это мнение, кстати, разделяют и отечественные эксперты. Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) опубликовал материалы, в которых говорится, что равномерный сброс даже в течение года нынешней в целом очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» не приведет к сколь-нибудь опасному повышению уровня радиоактивности в океанской воде. Если же процесс растянуть на тридцать лет, то содержание там трития, по этой оценке, окажется в десятки раз ниже нормы.

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Рыбаки боятся слухов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также не ставит под сомнение намеченную Японией операцию и уже пообещало контролировать ее безопасность на всех этапах. Оно тоже считает очищенный слив воды в океан оптимальным вариантом решения проблемы.

Однако, естественно, это убеждает не всех — японские объединения рыбаков выступают, например, категорически против. «Мы не оспариваем оценки по безопасности, — говорил мне представитель ассоциации рыболовецких кооперативов префектуры Фукусима, — но

нас беспокоит то, что напуганные люди в стране и за рубежом из-за слухов перестанут покупать наши морепродукты.

Ассоциация ждет, что правительство приложит больше усилий для разъяснения ситуации и успокоит потребителей. Пока же мы против слива». Рыбаков в этом поддерживают и многие организации экологов-общественников.

Из соседей наиболее жесткую позицию в отношении сброса воды в океан занимает Китай. МИД РФ заявил, что ждет от Токио консультаций по этому вопросу, детальных разъяснений и надеется на то, что будут приняты все меры к тому, чтобы свести к минимуму возможный ущерб для морской среды. Южная Корея поначалу собиралась подавать на Японию в международный суд, однако на нее надавили США, которые с самого начала с пониманием отнеслись к японским планам. Теперь Сеул заявляет, что не против сброса воды при условии соблюдения норм МАГАТЭ, проведения предварительных консультаций и предоставления необходимой информации.

У Токио, повторимся, до начала операции еще есть два года — за это время можно постараться успокоить соседей, собственных рыбаков и экологов. Думаю, что правительство Японии уже готовит с такой целью массированную кампанию — так что, возможно, вице-премьеру Асо все же придется отхлебнуть воды из цистерн «Фукусимы».

Василий Головнин

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