Мнение: Разбирая письма…

Интересное всякое-разное из писем присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды"

Неестественные причины

Добрый день, полковник!

Вот Вам чудесное.

В 2018 году вышел русский перевод книги Ричарда Шеперда "Неестественные причины. Записки судмедэксперта: громкие убийства, ужасающие теракты и запутанные дела".

Автор – видный британский патологоанатом и судебно-медицинский эксперт.

В этой книге описывается три случая смерти при "усмирении" со стороны полиции. Все трое пострадавших – чернокожие.

Первый случай – 28 лет, нигериец, умер в тюрьме после усмирения. Страдал серповидно-клеточной анемией и пневмонией. От чего и умер. Автор пишет, что болеющие серповидно-клеточной анемией (а это всегда негры) часто погибают от нехватки кислорода при задержаниях и усмирениях.

А вот по двум случаям я сделал фотки соответствующих страниц. Там просто чудесно:

https://ibb.co/4tBmhTk – страница 270. Случай Джой Гарденер. Умерла при попытке депортации.

https://ibb.co/C5gdpTM – страница 272. Кокаин, как причина нехватки кислорода. Случай здоровенного молодого негра-наркоторговца. Один-в-один случай Флойда.

https://ibb.co/hWdz19H – страница 281. Что автор думает обо всем этом.

https://ibb.co/HgmYGTH – страница 282. Что автор сделал! Чтобы таких случаев было меньше!

И это 90-е годы прошлого века.

Прошло четверть века, а в США не сделано нихера. А вместо реальных причин смертей при задержаниях подсовывают какую-то расистскую хуцпу.

Такие дела.

PS. Просто тогда еще политические элиты не додумались, как убийства негров можно конвертировать в инструмент внутриполитической борьбы, поэтому свой золотой гроб получил только Джордж Флойд в 2020-м году.

Тот самый "миномет Гелетея"

ТТХ – калибр 150/299 мм, дальность стрельбы – не менее 5 км, масса боеприпаса 85 кг, заряд ВВ – 60 кг (при использовании 50 л пропановых баллонов); так же использовались баллоны на 5 и 12 л. При использовании 50 л баллонов для равномерной детонации помимо основного взрывателя устанавливались несколько промышленных детонаторов, соединённых в цепь посредством ДШ.

На начальном этапе противостояния на Донбассе очень сильно сказывалось отсутствие тяжелого вооружения.

Наличие в товарных количествах толстостенных бесшовных труб из спецстали внутренним диаметром 150 мм подсказывало простейшее решение, однако попытки сточить на 1 мм ведущие пояски результата не дали – снаряд в полете был нестабилен, потому от гладкоствольной минометной схемы пришлось отказаться. Попытки приделать к снаряду калиберный стабилизатор так же оказались безуспешными.

Но попытка сделать надкалиберный миномет с внешним стабилизатором оказались более-менее удачными.

Использование низкоуглеродистой стали и промышленных ВВ имело свои недостатки – прежде всего неравномерное дробление осколков, однако фугасное действие оказалось "удовлетворительным".

На начальном этапе использовались промышленные взрывчатые вещества как штатные (аммониты различных марок вплоть до маломощного угленита), так и кустарно изготовленные суррогаты (аммоналы, игдамоны, динамоны) – тем не менее 60 кг даже промышленной взрывчатки являлись очень весомым "аргументом".

Наведение первоначально осуществлялось посредством "гражданских" теодолитов.

Все изменилось после разгрома базового лагеря под Зеленопольем – сразу появились как прицелы – очень удачно в конструкцию вписались "корзины" к прицелам БМ-21 а огромное количество "сомнительных" боеприпасов (разбросанные после детонации штабелей) тем не менее обеспечило надежный источник боевых ВВ – тротила и А-IX-2.

Судя по географии боёв батальона им. Св. Георгия – данные минометы использовались в ходе боев в районе Зеленополье-Дьяково – прежде всего против базового лагеря сводной группировки ВСУ и погранвойск под Зеленопольем, в ходе разгрома колонны снабжения в Георгиевке под Лутугино, но самое известное применение – оборона Лутугинского путепровода и штурм Луганского аэропорта. При обстреле аэропорта судя по постам в Мордокниге контузию получили киевский блогер Бочкала и находившийся на тот момент с визитом в Варшаве министр обороны Гелетей (и туда ударная волна "дошла").

Именно по данному эпизоду можно сделать вывод и о дальности – не менее 5 км – расстояние от здания аэровокзала до Лутугинского путепровода, где занимал позиции батальон им. Св. Георгия.

Заявленную украинским ТВ дальность свыше 60 км следует все таки списать на контузию Гелетея. источник здесь https://vk.com/artillery_club?w=wall-50957736_504291 – там же фото есть.

И в продолжение про создателя миномёта

Немало нашумевшая в своё время сделка (Газ-трубы) "Тушенка-минометы"

Укропатриоты до сих пор до хрипоты спорят – были ли действительно проданы "Молоты" или хитрые укры наивным ополченцам впарили советские МТ-38, как вариант – "Молоты" – это и есть МТ-38 с "подкрашенными губами"

Ходила сплетня, что прибывшая на разбирательство группа сотрудников киевского СБУ подорвалась в тылу на мощном фугасе – но брешуть поди.

Презентационный ролик "завода-изготовителя"

Испытания новых боеприпасов для "винтовки" "Сепаратист-Л". Бред, сказанный на камеру – бред и есть. Реально обнародовать рецептуру никто не будет.

PS. Но мы то знаем, что в Луганском аэропорту применялось ядерное оружие. Гелетей не может врать.

Интересный случай

https://www.profinance.ru/news/2021/04/19/c1v2-lovkost-ruk-i-nikakogo-moshennichestva-kak-ubytochnyj-magazin-prevratilsya-v-kom.html

Магазинчик имевший за последние два года совокупный объем продаж магазина $35 748, в котором нет сотрудников, работающих на полный день помимо директора и вице-президента, которые работают за идею и зарплату не получают легко непринужденно выпускает акций на 113 млн долларов. магазин не работал с 23 марта по 8 сентября прошлого года из-за пандемии коронавируса. За это время акции компании подорожали с $3.25 до $9.25. Последняя цена — $14 за акцию.

Акционеров всего 60 человек, и никаких проблем с контролирующими органами.

Видимо кого надо магазин. Такая вот рыночная экономика.

PS. Это уже близко к масштабам операций полковника Захарченко.

Сталин-Центр в Нижегородской области.

В Нижегеородской области собираются строить Сталин-Центр.

"…Иосиф Виссарионович Сталин — это человек, благодаря которому страна смогла одолеть коричневую чуму – фашизм. Сталин – человек необычайно одаренный, он был и большевиком, и революционером, участником военно-революционного комитета в Петрограде, одним из организаторов Великой Октябрьской социалистической революции, участвовал в создании Союза Советских Социалистических Республик.

Сталин сумел продолжить дело Ленина, продолжить Новую экономическую политику, завершить реализацию плана электрификации страны. Человек, который сумел произвести прорыв в экономическом развитии страны, когда никто не ожидал от разрушенного гражданской войной и интервенцией государства подобного рывка, космического по своим масштабам. За первую пятилетку было построено 1500 новых крупнейших заводов

В годы первой пятилетки, в условиях капиталистического кризиса, объем продукции в США упал на 50%, то в СССР от вырос на 120%. Представить себе сегодня подобные темпы роста экономики просто невозможно, а Сталин сумел это организовать без доходов от экспорта нефти и газа, без внешних кредитов, в условиях жесточайшей внешней изоляции. Именно при Сталине мы получили ядерный «щит», сдержавший потенциальную агрессию США."

"…Сталин – это символ Победы, содружества братских народов, мощи и величия Державы, которая обеспечивала мир на планете и удержало от Третьей мировой войны.

Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории."

https://amarok-man.livejournal.com/6007227.html – цинк

PS. Давно пора.

PS2. В Москве с мая собираются возобновить сбор подписей за установку в столице памятника Сталину. Идея витает в воздухе еще с конца нулевых. Рано или поздно памятник Сталину в Москве конечно же появится.

Остались без жилья

Читатель просит обратить внимание на плачевную ситуацию семьи оставшейся без жилья после пожара.

Подробнее тут https://kolybanov.livejournal.com/26265921.html

Плюс на сладкое сотрудницы МВД Таджикистана в специальном парадном камуфляже.

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