Мнение: Для более уверенного старта
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Сбор в этот раз идет бодро, огромное спасибо всем откликнувшимся! Но, поскольку начало кампании уже совсем близко, надо еще. Не корысти ради, друзья.
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Ну а если вы равнодушны к политике, но неравнодушны к блогу – ваша лепта будет тем более кстати. Полностью внепартийные и независимые блоги – редкость в наших краях, да и за границей – белые вороны. Мир упрощается, окрашивается в две, а скоро – и в одну краску. Я бы, честно говоря, не хотел жить в одноцветном мире. А если не удастся отстоять мир – отстоим хотя бы нашу Россию.
Источник: Размышления вольного социолога
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