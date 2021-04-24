 

Мнение: Ночь перед признанием

24.04.2021, 3:24, Разное
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Всё серьёзнее обостряются отношения между США и Турцией. Причина в целом очевидна. Турция с ее проектом «логистической сверхдержавы» вообще никак не вписывается в проекты глобалистов. Соответственно, отношения между Байденом и Эрдоганом объективно становятся предельно напряженными.

Сегодня прошло сразу три телефонных разговора на разных уровнях: Байден-Эрдоган, госсекретарь Блинкен-министр иностранных дел Чавушоглу и помощники президентов Салливан-Калын. Тема одна: завтрашнее признание Байденом геноцида армян, а значит — резкая реакция Турции вплоть до демаршей и принятия мер.

Цель Байдена понятна — в его списке есть только один противник: Китай. Точнее, проект Китая «Новый шелковый путь». Он совершенно не вписывается в глобалистские доктрины и проекты, и у администрации Байдена есть только один путь противодействия: либо выбивать союзников Китая из связки с ним, либо создавать для них неприемлемые условия.

Турция прямо заинтересована в китайском проекте, так как «логистическая сверхдержава» может состояться только при наличии транзитных коридоров из Китая в Европу. Китаю тоже деваться некуда, так как экспортная экономика нуждается в рынках сбыта. Поэтому Байден не предлагает Эрдогану ничего. Он будет его просто давить, создавая сложности и проблемы. Он и давит.

Источник: Эль Мюрид



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