 

Мнение: Не помню, но горжусь

24.04.2021, 3:18, Разное
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Вспоминая чадящие "Абрамсы" под Кенигсбергом, так хотелось заглянуть в стекленеющие глаза солдата вермахта…
Впрочем, остальные не менее прекрасны.


Вот примерно на таких проехали от Воронежа до Бреслау.


Полки Николая II внесли решающий вклад в битву за Москву.


Но наиболее эффективные образцы американской бронетехники с динамической защитой потерялись в Сибири.


Ответы правильные, а вот каска…

По наводке историка Юрия Пашолока https://yuripasholok.livejournal.com/13390823.html
Авторы данного креатива базируются вот тут https://www.facebook.com/velikiikrai/posts/105241051707232
Они уже пообещали "учесть замечания".

Источник: Colonel Cassad



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