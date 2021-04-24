Мнение: Не помню, но горжусь

Вспоминая чадящие "Абрамсы" под Кенигсбергом, так хотелось заглянуть в стекленеющие глаза солдата вермахта…

Впрочем, остальные не менее прекрасны.



Вот примерно на таких проехали от Воронежа до Бреслау.



Полки Николая II внесли решающий вклад в битву за Москву.



Но наиболее эффективные образцы американской бронетехники с динамической защитой потерялись в Сибири.



Ответы правильные, а вот каска…

По наводке историка Юрия Пашолока https://yuripasholok.livejournal.com/13390823.html

Авторы данного креатива базируются вот тут https://www.facebook.com/velikiikrai/posts/105241051707232

Они уже пообещали "учесть замечания".

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