Мнение: Не помню, но горжусь
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Вспоминая чадящие "Абрамсы" под Кенигсбергом, так хотелось заглянуть в стекленеющие глаза солдата вермахта…
Впрочем, остальные не менее прекрасны.
Вот примерно на таких проехали от Воронежа до Бреслау.
Полки Николая II внесли решающий вклад в битву за Москву.
Но наиболее эффективные образцы американской бронетехники с динамической защитой потерялись в Сибири.
Ответы правильные, а вот каска…
По наводке историка Юрия Пашолока https://yuripasholok.livejournal.com/13390823.html
Авторы данного креатива базируются вот тут https://www.facebook.com/velikiikrai/posts/105241051707232
Они уже пообещали "учесть замечания".
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Источник: Colonel Cassad
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