Болгария объявила о скором открытии границ для туристов

Болгарские власти разрешили открыть границы для туристов с 1 мая, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов.

«В связи с началом туристического сезона с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов: сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР- или определенного вида антигенный тест, справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом», – цитирует Ангелова ТАСС.

В МИД Болгарии отметили, что готовы восстановить в сжатые сроки работу консульских учреждений в РФ и обеспечить оперативное оформление виз.

«Консульские службы Болгарии, которые находятся на территории Российской Федерации, готовы возобновить работу в кратчайший срок, как только будет принято официальное распоряжение Минздрава республики. Надеюсь, что оно будет опубликовано уже в начале новой недели», – сообщил советник главы МИД Иван Димов

Димов добавил, что болгарские власти заинтересованы в российских туристах, многие из россиян имеют недвижимость в этой стране.

Между тем количество инфицированных в Болгарии достигло 394 тыс. человек, за минувшие сутки в стране умерло 103 пациента с коронавирусом, за весь период пандемии – 15 тыс. 721.

В марте власти Болгарии представляли меры по профилактике распространения коронавируса в туристический сезон.