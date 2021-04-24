Медицинские регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины J&J

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson&Johnson).

Они полагают, что вакцину необходимо использовать. По мнению регуляторов препарат безопасен и эффективен. Как заявили CDC и FDA шанс того, что вакцина вызовет тромбоз, является «очень низким». Они пообещали внимательно следить за возможными проявлениями этого побочного эффекта, передает РИА «Новости».

Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней, передает ТАСС.

Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались.