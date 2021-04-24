 

Медицинские регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины J&J

24.04.2021, 3:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson&Johnson).

Они полагают, что вакцину необходимо использовать. По мнению регуляторов препарат безопасен и эффективен. Как заявили CDC и FDA шанс того, что вакцина вызовет тромбоз, является «очень низким». Они пообещали внимательно следить за возможными проявлениями этого побочного эффекта, передает РИА «Новости».

Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней, передает ТАСС.

Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.03 / В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве женщины и трех детей

11.01 / Минобороны подтвердило гибель военных в ДТП с грузовиком

26.07 / Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора

25.03 / Москвичам пообещали самый теплый день в марте

19.11 / ГБР открыло дело о госперевороте и вызвало на допрос лидеров Революции достоинства – журналист

01.09 / Меркель ответила на угрозы США ввести санкции по «Северному потоку – 2»

20.08 / Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального

09.12 / Эрдоган примет участие в военном параде по случаю победы Азербайджана в войне в Карабахе

27.06 / Washington Post – в США финансовую помощь по ошибке направили более чем миллиону мёртвых людей

22.09 / Эксперт: Пандемия коронавируса показала мощь волонтерского движения в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика