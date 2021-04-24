 

Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре

24.04.2021, 3:00, Новости дня
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YouTube блокирует видеоролики, которые доносят до зрителей «отличающуюся от принятой на Западе позицию», сообщил Роскомнадзор.

В частности, «под надуманными предлогами» блокируются видео, которые «рассказывают правду об историческом вкладе РФ в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане». Кроме того, «случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента РФ в официальном аккаунте НТВ». Накладываются ограничения на «ролики, содержащие государственный гимн», причем YouTube объясняет это «нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям», передает «Интерфакс».

Как информирует ведомство, за 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. А за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.

Напомним, YouTube удалил часть контента телеканала RT. Пресс-служба Google заявила, что RT наказали за  несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.



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