Мнение: О подарке с барского плеча

Мудрость народная всё чаще вспоминается последнее время, когда посмотришь на зигзаги политики Кремля. Нет, не про «всяко лыко в строку». А вот эта, грубая и кондовая: «что ни делает <известный персонаж русских сказок>, всё он делает не так».

Вот и сейчас – с подарком на майские.

Казалось бы, нужное и давно назревшее решение. С десяток лет умные головы твердят, что зимой каникулы нужны только начальству, чтобы по горнолыжным курортам шастать. А народу нужнее длинные выходные на Первомай. Полстраны живёт и кормится со своих огородов и дач. Так почему бы не дать ей перерыв, чтобы грядки вскопать, парники наладить и вообще…

И вот, свершилось чудо!

Но…

Во-первых, как подарок с барского плеча – внезапно и на этот раз уже не слишком нужно. Масса людей предстоящие 10 дней спланировали заранее, многие взяли отпуска на 4-е – 7-е: упс! Ну и предприниматели, а особенно их бухгалтеры взвоют, ведь ничего же не ясно, как всё это считать и за чей счёт банкет в итоге.

Во-вторых, это разовая акция по надуманному поводу. Серьёзно, если бы власти реально опасались новой вспышки #коронавирус­ной инфекции, додумались хотя бы торговые центры и кинотеатры ограничить в работе, чтобы толп не собирать. Но ведь нет же такого и близко

Ну и в-третьих, а что народу сейчас вот с этим – единовременным и единоразовым – подарком делать? Картошку сажать? Но по народным поверьям неделю после Пасхи (2 мая) ничего высаживать в грунт нельзя – урожая не будет. К тому же земля далеко не везде достаточно прогрелась. Выпивать и закусывать? Ну, пару-тройку дней можно, а потом и #здоровье, и деньги закончатся. Гулять, проводить больше времени в семье? И здесь мимо: на внезапно каникулярные дни синоптики обещают дожди и прохладу (по ночам столбики термометров будут опускаться и до +4°C) в средней полосе, где сконцентрирована основная масса россиян. Улететь – но куда? Турция уже закрыта. Египет ещё не открыт, да и не раскачается турбизнес за неделю. Кипр вводит жёсткий локдаун. Остальная Европа и вовсе на замке. А места в сочах и ялтах уже загодя разобраны теми, кто и так спланировал маленький отпуск на май. Новых не прибавится, разве что ценник взлетит.

Видимо, оставшийся народ, крякнув и почесав репу, таки выберет вариант №2. Вино-водочные короли будут в восторге. А все остальные?

Вы уже придумали, чем займётесь на вторые каникулы в этом году?

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