«Исключительно ваша заслуга»

Навальный начал выход из голодовки.

Политик Алексей Навальный выходит из голодовки, которую он объявил 31 марта, пытясь добиться допуска в покровскую колонию №2 независимых врачей. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

«Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. […] Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей»,

— отметил он. По словам оппозиционера, вторым важным аргументом для прекращения голодовки стало то, что многие граждане, включая представителей «Матерей Беслана», также объявили о голодовке в знак солидарности с политиком.

«У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня»,

— добавил он.

По оценкам Навального, выход из голодовки может занять 24 дня. Политик предполагает, что выход из голодовки может быть тяжелым и попросил пожелать ему удачи.

Накануне врачи Алексея Навального обратились к политику с просьбой прекратить голодовку, которую он объявил 31 марта, требуя допустить к нему в колонию независимых медиков. По словам врачей, требование Навального допустить к нему врачей не будет выполнено «так скоро, как это необходимо для сохранения жизни и здоровья» политика. Они также подчеркнули, что сделали «максимальное количество попыток» попасть к пациенту.

«Дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью А.А. Навального и может привести к самому печальному исходу — к смерти»,

— говорилось в обращении. Под требованием подписались терапевт Ярослав Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, нейрохирург Всеволод Шурхай, невролог Андрей Плотников, офтальмолог и врач общей практики Анастасия Васильева.

Политик объявил голодовку 31 марта, добиваясь допуска к нему независимых врачей. Навальный сообщил, что у него начались сильные боли в спине и ноге, однако качественного лечения он не получал. Врачи политика сообщали, что результаты анализов крови свидетельствуют о критическом состоянии его здоровья. 19 апреля ФСИН сообщила, что Навального переводят из покровской ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных при ИК-3.

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В покровской колонии оппозиционер оказался по решению Симоновского суда, который удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политика по делу «Ив Роше» на реальный. Политика задержали прямо в аэропорту «Шереметьево» после его возвращения из Берлина, где он проходил реабилитацию после отравления летом 2020 года.

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