Россия призвала срочно провести заседание министров «ближневосточного квартета»

В ходе телеконференции спецпредставителей «квартета» по ближневосточному урегулированию российская сторона призвала собрать заседание стран на министерском уровне, сообщил МИД России.

Телеконференция «квартета» из России, США, ООН и ЕС прошла в пятницу, в ходе нее обсудили «возможные практические шаги «квартета», направленные на формирование благоприятных условий для возобновления прямых переговоров между палестинцами и израильтянами», передает РИА «Новости».

Эти шаги должны быть направлены на достижение устойчивого урегулирования в соответствии с одобренной ООН международно-правовой базой, предусматривающей создание двух государств – Палестины и Израиля, которые сосуществуют в мире и безопасности.

Россия в ходе переговоров предложила провести заседание «квартета» на министерском уровне, а также расширить взаимодействие такого механизма с ведущими региональными игроками.

«В данном контексте внимание спецпредставителей «квартета» было вновь привлечено к инициативе РФ о проведении консультативной встречи по формуле «4+4+2+1» (участники «квартета» + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина и Израиль + Саудовская Аравия)», – указали в МИД.

В ходе конференции была отмечена важность преодоления раскола «в палестинских рядах на платформе Организации освобождения Палестины, чему призваны способствовать общепалестинские выборы на Западном берегу реки Иордан включая Восточный Иерусалим, и в секторе Газа».

«При рассмотрении социально-экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации на палестинских территориях упор был сделан на необходимости эффективного международного содействия», – добавили в ведомстве.

«Все участники телеконференции высказались за дальнейшую активизацию деятельности «квартета» и проведение регулярных встреч его спецпредставителей, в том числе в ближневосточном регионе», – заключили в МИД.

В четверг проходило виртуальное заседание СБ ООН по теме палестино-израильского конфликта.