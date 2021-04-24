Санду назвала сроки визита в Россию

Молдавский лидер Майя Санду сообщила о готовности нанести визит в Россию, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

«Я готова к визиту в Москву, хотя санитарный кризис по всему миру стал препятствием для встреч с главами государств. У нас есть много проблем, которые нужно решить с Россией, например, просьбы о получении вакцин, а также продление беспошлинного экспорта некоторых видов товаров. Я готова поехать в Москву обсудить эти темы, когда позволит пандемическая ситуация», – сообщила Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».

По ее словам, диалог с Москвой поддерживается на уровне посольств обеих стран.

До этого Санду ездила с рабочим визитом на Украину, в Бельгию и Францию.

В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.

В среду Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».

В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.