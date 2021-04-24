 

Собчак и Кашин поддержали Лобкова в разоблачении телеканала «Дождь»

24.04.2021, 2:06, Новости дня
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Журналист Олег Кашин и телеведущая Ксения Собчак поддержали Павла Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь», на котором Лобков работает.

«Лобков гений», – сообщил Кашин в Telegram.

Собчак заявила, что «Паша Лобков – крутой», он «не молчит про нынешнее руководство «Дождя» там, где остальные молчат или просто уходят». Обращаясь к «сильному и справедливому» гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой, Собчак призвала ее «не идти на поводу у этих сектантов». «У нас столько с тобой ночных разговоров было на эту тему. Не дай им разрушить то, частью чего мы все себя считаем. Комсомол и свобода – вещи несовместимые», – сообщила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».



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