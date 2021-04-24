“Я не нарушил ни одного правила ПАСЕ”. Гончаренко заявил о двойных стандартах ассамблеи

“Это не просто флаг, это флаг с Донбасса от наших Вооруженных сил, которые поручили мне показать его в Совете Европы. Вот наш флаг, он прострелен российскими пулями”, – сказал нардеп.

Он отметил, что демонстрируя флаг, хотел напомнить, что в Украине идет война, но ПАСЕ не нашла времени рассмотреть вопрос эскалации ситуации на Донбассе.

“Абсолютно ответственно говорю: нет ни одного правила ПАСЕ, которое я нарушил. Нигде не запрещено демонстрировать символику. Более того, мои коллеги из других стран все время это делают. Это точно какие-то двойные стандарты по отношению к Украине. Это абсолютно несправедливо”, – считает Гончаренко.

По его словам, инцидент в ассамблее является доказательством того, что влияние России в Европе очень сильное. Гончаренко пообещал простреленным флагом Украины напоминать ПАСЕ, что военные на Донбассе “защищают не только независимость Украины, а свободу всей Европы”.

Гончаренко 20 апреля принес на сессию ПАСЕ простреленный флаг Украины. Президент ассамблеи Рик Дамс остановил его выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорил, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля сообщил, что на следующий день войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

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